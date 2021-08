Biella, crollano alberi e si abbattono su un'auto in transito: coppia in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stata trasportata in ospedale dal personale del 118 la coppia rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, in via Ogliaro, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, è franata la terra a lato della strada e alcuni alberi si sono abbattuti su un veicolo in transito.

Sul posto si è portata velocemente la squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad estrarre dall'abitacolo marito e moglie, visibilmente spaventati dall'accaduto, ed affidarli alle cure dei sanitari. Il mezzo ha riportato notevoli danni alla carrozzeria. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri e i tecnici della Provincia.