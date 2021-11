Arcieri e cavalieri sfidano il maltempo, a Magnano rivive il Medioevo FOTO

Domenica scorsa 25 luglio, in un fine settimana travagliato da innumerevoli nubifragi, Magnano ha inaugurato la prima edizione della manifestazione a tema medievale “Magnanus.”

Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, i gruppi dell’associazione sportiva dilettantistica Il Mastio, con trenta partecipanti, e l’Associazione filodrammatica I Nuovi Camminanti di Biella, con quindici attori, hanno sfidato le inospitali alternanze metereologiche, modificando e riconfigurando ambientazioni e scene, allestite all’interno di locali messi a disposizione presso la chiesa di Santa Marta ed alcune cantine. I visitatori, provenienti dal Biellese e dal Canavese, hanno potuto partecipare al giro itinerante fra i viottoli medievali del Ricetto di Magnano, nel rispetto delle normative Anti-Covid, che prevedevano la suddivisione in piccoli gruppi di venti persone.

Ogni turno di visita era scortato da otto Tamburini e da guide in costume, che indossavano divise da soldati o indumenti da popolani. Dalla piazza del Municipio, i visitatori venivano accompagnati sino alla chiesetta di Santa Marta, al cui interno cinque ballerine, provenienti da Bisanzio, si esibivano in antiche danze di corte e rituali. Seguiva una sosta dedicata all’indovina, intenta ad incuriosire il pubblico con l’antica e sempre avvincente interpretazione dei tarocchi. All’interno della chiesetta di Santa Marta, era possibile ammirare una piccola esposizione dei prodotti artigianali del mastro pellaio, mentre una suggestiva rappresentazione teatrale illustrava, con particolare intensità, la situazione delle donne e dei bambini del tempo, assoggettati al volere del marito o del padrone e privati della libertà di decidere della loro vita. Nelle stradelle, sorvegliate da arcieri e cavalieri armati, due verduriere inscenavano una lite, contendendosi il posto migliore nel quale poter vendere la loro merce e suscitando l’ilarità dei presenti con doppi sensi, allusioni e ammiccamenti.

I visitatori oltrepassavano poi la Torre Porta, per raggiungere le ruelles del Ricetto Medioevale ed arrivare alle cantine, al cui interno le guide presentavano alcuni tipici mestieri medievali quali l’incisore , la stampa con il torchio, la candelaia, il mastro cottaio , l’armaiuolo, l’erborista guaritrice, la taverniera, gli artigiani e scultori del legno. Proseguendo nel ricetto, in un’altra cantina, ceramiste, ricamatrici e sarte offrivano una varietà di esempi dei loro lavori: arazzi, ricami, pizzi al tombolo, abiti ed accessori di sartoria, oggetti e vasi di creta dipinta, in una magia di evocative atmosfere che catturavano l’attenzione dei turisti, motivati e interessati. Un’inattesa teatrante faceva il suo ingresso spettacolare, rivivendo il sogno di Mercuzio e sollecitava nell’Inquisizione l’apertura di un processo per stregoneria, dettando allo scrivano i capi d’accusa.

Il tour terminava alla “Taverna dell’impiccato”, dove la Pro Loco attendeva il gruppo per un ristoro, una bevanda o una merenda con il dolce tipico di Magnano, il “fritun”. In piazza era presente anche un mercatino, seppure ridotto a causa delle avversità metereologiche, organizzato dall’associazione Agrimagnano, ed il negozietto con i prodotti tipici del luogo e la Locanda erano aperti ai visitatori. Ivan Perissinotto, vicesindaco di Magnano, ha creduto molto in questo progetto, organizzando in breve tempo, fra le incertezze della pandemia, un’edizione “saggio” di questo apprezzato evento.

L’amministrazione comunale si impegnerà ad ampliare l’offerta ed allestire una manifestazione più ricca l’anno prossimo, con la speranza che non vi siano più vincoli o restrizioni, né limitazioni dovute al maltempo. “Magnanus” è stato un banco di prova in un momento storico molto difficile, una sfida importante per risvegliare nelle persone il piacere e l’interesse a scoprire l’antico fascino del Medioevo, valorizzando allo stesso tempo i vari produttori locali. Un messaggio beneaugurante, insomma, per rilanciare un turismo di nicchia che pare importante per la collettività dei nostri piccoli paesi e ricominciare. Il prossimo 15 agosto la Pro Loco organizzerà “ Polenta in piazza” , festa che sarà rielaborata e rivista, in ottemperanza alle attuali normative, fornendo porzioni da asporto.