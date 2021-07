A Ponderano si festeggia San Lorenzo con la Pro Loco: “Per ripartire con la nostra raccolta fondi”

La Pro Loco di Ponderano organizza per sabato 7 agosto una cena in onore del san Lorenzo con due motivazioni molto importanti per la comunità: primo festeggiare il santo patrono con una prova al ritorno alla normalità e secondo luogo per la raccolta fondi da destinare al progetto “Una goccia per un sorriso” che l'associazione da parecchi anni è dedita al reparto pediatrico del nostro ospedale.

“In questa occasione verrà consegnato la quinta apparecchiatura ,un lampada riscaldante per il trattamento dell’ittero nei neonati, durante la prima settimana di vita – spiegano dalla Pro Loco - La cena si terrà al centro sociale di Ponderano, dove la protagonista sarà la panissa, tipico piatto delle nostre zone, preparata dagli Amici di Arro, che negli ultimi festeggiamenti svoltosi prima dell’epidemia, avevano già collaborato con la Pro Loco per la cena con grandissimo successo. Ci sarà la possibilità di far partecipare tutti, sia le persone provviste green pass e chi sprovvisto, tutto tramite prenotazione obbligatoria. Inoltre per via dei pochi posti a disposizione, dovute alle normative anti-Covid, si è optato per l’asporto del rinomato piatto piemontese. Il ricavato andrà a sostenere la spesa dell’acquisto dell’apparecchiatura. Per tutte le informazioni sulle prenotazioni si può telefonare alla segreteria soci al 3388536464”.