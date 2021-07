Cossato, mercato coperto: "Fin che la barca va..." ambulanti sotto l'acqua e pericolo per i clienti

"Viviamo di questo lavoro, e stare al coperto dovrebbe metterci al riparo dalle perdite che subisce chi sta all'aperto sotto le intemperie, e invece, da mesi, subiamo tutti i disagi del maltempo, sia che la portata sia di grande entità come in questi giorni, sia che la pioggia rientri in un normale standard stagionale"

"La parte centrale del mercato coperto di Cossato, quella sotto la cupola rifatta, è ancora delimitata e inagibile da maggio. Gli ambulanti che si posizionavano in quelle postazioni sono stati spostati e fin qui abbiamo aspettato con pazienza che si risolvesse la cosa, ma dal tetto, in qualsiasi punto del capannone, e ogni volta che piov,e entra acqua sui mezzi, sui clienti che rischiano di scivolare e cadere, sulla merce".

"La nostra clientela si lamenta, deve fare slalom tra le enormi pozze d'acqua e deve rimanere con l'ombrello. Che senso ha chiamarlo mercato coperto?"

Sono "arrabbiatissimi" gli ambulanti: "Chiediamo di sapere esattamente a che punto è la situazione, che interventi sono previsti e quando verrà ripristinata la sicurezza nostra e dei nostri clienti. A questo punto le parole non bastano più, vogliamo che si facciano dei fatti".

E' palese che scaricare la responsabilità sul maltempo eccezionale di questi giorni non risolva il problema. Ormai le ondate di maltempo sono di portata eccezionale e sarà sempre di più la consuetudine, ma si deve fare prevenzione e soprattutto dare la possibilità agli ambulanti di svolgere l'attività con un servizio pienamente funzionante e con un grado di sicurezza per loro e per i clienti necessario in una comunità.

Gli ambulanti attendono buone nuove da chi se ne dovrebbe occupare.