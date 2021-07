Vigliano, Comune richiede stato di calamità naturale: entro il 6 agosto la raccolta delle dichiarazioni dei danni subiti

Per le gravi conseguenze subite dai cittadini e dagli operatori economici locali, causate dalla tromba d'aria che ha flagellato Vigliano Biellese nello scorso fine settimana, il Comune intende chiedere alla Regione lo stato di calamità naturale. Per tale eventuale riconoscimento, si è predisposto il modulo compilabile (qui allegato), che dovrà essere salvato ed inviato, con documentazione fotografica del danno e preventivo di massima per il ripristino, all'indirizzo protocollo@vigliano.info .

Nel caso in cui non sia possibile procedere telematicamente, il modulo cartaceo è disponibile all'esterno dell'ingresso del Municipio. La consegna della dichiarazione potrà avvenire direttamente presso l'Ufficio Tributi, al piano terra del Municipio stesso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (suonare al citofono ed attendere il proprio turno). Le dichiarazioni saranno raccolte fino al 6 agosto. Si precisa che in questa fase la dichiarazione è funzionale al riconoscimento dello stato di calamità. Non costituisce pertanto una formale richiesta di risarcimento dei danni subiti, procedimento che, in caso di accoglimento della richiesta del Comune, dovrà seguire uno specifico iter stabilito dagli enti competenti.