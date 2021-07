Provincia, concorso pubblico per 4 posti di Istruttore direttivo tecnico

E’ quindi indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” (cat. D del Comparto Funzioni Locali) come di seguito specificato: 1 unità presso la Provincia di Biella da destinare all’Area Tecnica; 1 unità presso il Comune di Coggiola da destinare all’Ufficio Tecnico; 1 unità presso il Comune di Verrone da destinare all’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva; 1 unità presso il Comune di Cerrione da destinare all’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale ed è disponibile all’indirizzo https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/ esclusivamente previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il giorno 26 agosto, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4° s.s. – concorsi ed esami, a pena di esclusione. 5. I candidati sono invitati a prendere nota, una volta inoltrata la domanda di partecipazione online, del proprio numero istanza, in quanto tutte le comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento allo stesso, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione della graduatoria finale. Ogni informazione sui requisiti, titoli di studio ecc sono pubblicati nel bando di concorso sul portale di Provincia di Biella https://bit.ly/3i7k1E4