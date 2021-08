Al via a settembre i Corsi ASPP/RSPP di Città Studi

Partiranno a breve i Corsi di abilitazione regionale per ASPP/RSPP organizzati da Città Studi all’interno del programma di Formazione per la Sicurezza, percorsi che puntano a formare in tutte le sue parti, l’Addetto ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figure indispensabile all’interno delle aziende poiché incaricate della prevenzione dei rischi e della sicurezza dei lavoratori.

Il percorso di formazione è diviso in tre moduli, per una durata totale di 100 ore:

· Modulo A: si parte con la definizione delle normative generali in tema di igiene e sicurezza del lavoro, analizzando poi il processo di valutazione del rischio e di creazione di un sistema di prevenzione aziendale. Durata: 28 ore con partenza il 16 Settembre 2021.

· Modulo B: si continua con le modalità di individuazione del rischio all’interno dell’azienda, per poi passare all’analisi delle misure di prevenzione e ai Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati all’interno dei contesti lavorativi. Durata: 48 ore, al via il 30 settembre 2021.

· Modulo C: il percorso finale di abilitazione solo per RSPP, a cui si accede dopo aver frequentato i Moduli A e B, è invece dedicata all’organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, alle dinamiche delle relazioni e della comunicazione e ai fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici. 24 ore di durata con inizio il 2 novembre 2021.

È prevista una verifica finale delle competenze al termine di ogni modulo, superata la quale verrà rilasciata un Attestato di Frequenza e Profitto. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 015 8551111 o 015 8551122, oppure consultare il sito cittastudi.org/responsabilità per tutti i dettagli.