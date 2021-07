L'opinione di Pietro Brovarone: “Fragilità dell'uomo, potenza della natura”

Mai come in questo periodo stiamo sperimentando quanto sia fragile la città dell'uomo. Mai come in questo periodo stiamo vivendo sulla nostra pelle quanto potente può essere la forza gli elementi naturali nei quali siamo immersi.

Tutta la nostra tecnologia, le nostro tecniche di costruzione, le nostre città progettate per la nostra comodità, si dimostrano impotenti davanti allo scatenarsi delle forze naturali. Alcuni sostengono che questi sconvolgimenti siano il frutto dell'attività dell'uomo che non ha avuto rispetto del creato.

Questa, a mio modo di vedere, è ancora una volta una visione eccessivamente antropocentrica. L'uomo e le sue precarie costruzioni sono un nulla davanti alla complessità dell'universo mondo in cui viviamo. Non c'era ancora l'uomo, quando eventi eccezionali hanno sconvolto il pianeta portando all'estinzione quei grossi mammiferi cui noi abbiamo dato il nome di dinosauri. E probabilmente non ci sarà più l'uomo sulla faccia della terra quando altri sconvolgimenti apocalittici trasformeranno il pianeta.

Nella complessità dell'universo l'uomo è in fondo un granello di sabbia che può essere spazzato via con un soffio di vento. Tutta la sua scienza, tutta la sua tecnica possono essere annichilite da un solo sommovimento tellurico o dalla violenta eruzione di un vulcano. Questo dovrebbe farci riflettere sulla estrema precarietà del nostro essere per portare il nostro sguardo più in alto, ovvero sul significato profondo della nostra breve esistenza, su un pianeta che non ci appartiene, ma c'è stato dato in dono, per un bene più grande che trascende le nostre piccole esistenze.