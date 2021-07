A Vallanzengo si lavora per il rinnovamento

Riqualificazione urbana e rinnovamento degli edifici in corso anche nel comune di Vallanzengo che sta intervenendo per il recupero di due stabilimenti di importanza centrale per il paese.

Il primo, in piazza Felice Gilardi, è un circolo dotato di un’area dedicata alla ristorazione che sta venendo sottoposto ad un completo restyling. Sala e cucine verranno ampliate e l’intero edificio sarà messo a norma. Inoltre, verrà aggiunto un terrazzo che darà un tocco di classe ai piatti offerti dalla casa.

La seconda, in frazione Artiglia, è la costruzione che ospita il forno, ad alto valore storico. Rinforzata la soletta che separa il piano interrato (dove c’è il forno) dal piano terra. Quest’ultimo diventerà una sala polivalente. Ingresso facilitato anche per i diversamente abili grazie all’apertura della porta che collega la struttura alla rampa d’accesso.