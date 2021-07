A Mezzana Mortigliengo lavori in tempo record FOTO

Estate di lavori nel comune di Mezzana Mortigliengo che, dopo una grande ripartenza, si appresta a concludere una stagione di riqualificazione urbana.

“Siamo stati i primi ad aver appaltato tutti i lavori necessari – dichiara il sindaco Alfio Serafia – e siamo vicini alla conclusione”. Tra le operazioni già effettuate spiccano le luci a led che hanno reso l’intero comune efficiente sul fronte del risparmio energetico e l’asfaltatura in via Sant’Antonio e frazione Alberto.

Tutto questo è stato reso possibile dall’investimento del primo cittadino che ha voluto anticipare i fondi regionali garantiti per poter accelerare la sistemazione delle aree critiche. Procedono bene anche i lavori non ancora ultimati come l’allargamento della via che porta dal Municipio al circolo CSEN, la staccionata sulla strada che porta a frazione Bonda e quelli di sistemazione in seguito alla frana in frazione Ubertino.