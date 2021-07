Nuoto, primi successi per lo Sport Club Pralino

Domenica 25 luglio si è svolta la Coppa Italia in acque libere di nuoto pinnato presso il Centro Velico di Suviana dove, nonostante il meteo ventoso, un po’ di pioggia e le onde, lo Sport Club Pralino ha portato a casa i primi successi.

La regina del mezzofondo è Gaia Savioli, classe 2002, che nei 1000 metri mono conquista il primo posto in classifica assoluta, portandosi a casa due ori, uno di categoria e uno assoluto. Subito dopo di lei Greta Trocca, classe 2000, che, nella stessa distanza, si fa spazio tra le avversarie e conquista il quinto posto assoluto e il terzo di categoria.

Quarto sfortunato posto di categoria invece per la giovane Carlotta Colombo, classe 2006, che si ritrova ai piedi del podio, proprio come Nicolò Marchiori, l’atleta più piccolo dello Sport Club Pralino. Passando ai master, nei 3000 metri pinne, Mariella Pallerei conquista il primo posto nella categoria master 70. Gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli sono soddisfatti e fiduciosi in vista della prossima e ultima manifestazione nazionale di acque libere in programma: i campioni italiani di fondo, che si terranno a Ravenna il secondo weekend di agosto.