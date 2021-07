Matilde Gallina firma per la Virtus Biella

Virtus Biella comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Matilde Gallina per la stagione sportiva 2021/22. Schiacciatrice, nata il 16 ottobre 2002 a Borgosesia, inizia a giocare a pallavolo all'età di dieci anni nelle giovanili del Valsesia Team Volley e con il club della sua città raggiunge la Prima Divisione.

Nel 2017 firma con il Pavic Romagnano, primo step di un biennio che l'ha vista protagonista nella scalata dalla Serie C ai PlayOff di Serie B2. Due stagioni fa è stata scelta della Igor Volley per rinforzare il roster iscritto nel campionato di B1. All'ombra della Cupola, raggiunge la promozione in A2 e durante la sua prima annata vive il coronamento di un sogno: la convocazione in Prima Squadra, nel massimo campionato nazionale, in occasione del match disputato dalla Igor il 12 dicembre 2019 contro Chieri.

Queste le sue parole da nuova giocatrice della Virtus Biella: «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura, ho sempre giocato contro Biella anche quando indossavo la maglia di Romagnano e ho praticamente sempre perso (ride, ndr). Ho vinto una sola volta, ci siamo affrontanti anche nei PlayOff per salire in Serie B1. È una bella sensazione andare al di là della rete. Mi piace molto come gioca la Virtus, l'ho detto anche a Ube, ha un gioco veloce e molto efficace. Conosco coach Colombo e sono molto curiosa di vedere come gestirà la squadra. Ho tanto entusiasmo e non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio dichiara: «Ritroviamo Matilde dopo le gloriose sfide PlayOff contro il Pavic Romagnano della stagione della nostra promozione in B1; all'epoca lei era la punta di diamante della formazione avversaria e nelle due annate successive ha giocato nella Igor Volley in B1, contribuendo alla promozione di A2 a seguito degli ultimi PlayOff. Oltre quindi alle indiscusse doti tecniche, è anche una ragazza che desidera intraprendere il percorso universitario per laurearsi in Medicina e Chirurgia e ha scelto Biella per conciliare studio e sport, attratta dal clima Virtus che più volte ha respirato da avversaria e dall'ulteriore percorso di crescita che coach Colombo le può offrire. Non vediamo l'ora di vederti in nerofucsia, Matilde!».