Karate, Ippon 2 al Raduno della Nazionale Giovanile

Gli atleti Aglietti Axel, Botosso Jacopo e De Rosso Cristina, in virtù dei considerevoli risultati ottenuti negli ultimi impegni agonistici, sono stati convocati al Raduno della Nazionale Giovanile di karate della FIJLKAM che si è svolto il 19/20/21 luglio a Lignano Sabbiadoro.

I 3 giovani biellesi, accompagnati dal maestro Feggi, hanno partecipato agli allenamenti insieme ai 5 migliori atleti per ogni categoria di peso che si sono classificati nei primi posti ai Campionati Italiani e alle gare Internazionali. Sono stati tre giorni di allenamenti impegnativi e intensi sotto le direttive dei Tecnici Federali che hanno messo alla prova le performance fisiche e tecniche dei migliori karateca dai 15 ai 21 anni appartenenti alle categorie Cadetti, Junior e Under 21.

Contemporaneamente in casa Ippon 2, il tecnico Feggi e il collaboratore Taglioretti Thomas, hanno proseguito i corsi per tutto il mese di giugno e luglio svolgendo gli esami di passaggio cintura conclusivi. Dopo una breve pausa, il 23 di agosto riprenderanno gli allenamenti degli agonisti e il 30 agosto riapriranno le porte per tutti gli associati.