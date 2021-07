Golf Cavaglià in trasferta a Courmayeur, ecco il programma del weekend

Lo scorso fine settimana del Gc Cavaglià si è aperto con la trasferta in Val d’Aosta per la sfida interclub vs il Gc Courmayeur nell'ambito della gara Golf Tournament 9 al Cubo. In una splendida giornata all’ombra del Monte Bianco il successo è andato alla compagine di casa per 88 a 79. Il ritorno si disputerà in autunno a Cavaglià.

Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito Olio Dante Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) con finale nazionale al Gc Castello di Tolcinasco al miglior score assoluto maschile e femminile. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Giulio Perani Castelconturbia punti 38, 1° Netto Filippo Fornera Cavaglià 41 2° Netto Marco Spigolon Crema 40. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Giancola Cavaglià 39, 2° Netto Carlo Stucchi Brianza 39. 3a categoria: 1° Netto Giovanna Magarini Cavaglià 39, 2° Netto Enrica Aprile Cavaglià 38. 1° Ladies Maria Josè Delfino Cavaglià 37. 1° Seniores Giorgio Andrigo Cavaglià 38. Nearest unico buca 6 Schellino Alberto m. 3,25. Driving contest buca 5: Aprile Enrica, Peretti Cucchi Filippo.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato il circuito Golfimpresa (18 buche Stableford 3 categorie) che porterà alla finale nazionale i vincitori di categoria. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Daniele Tonso Cavaglià 28, 1° Netto Claudio Noussan Panorama Golf 36, 2° Netto Filippo Fornera Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Antonio Nunziata Cavaglià 37, 2° Netto Marco Zanetti Cavaglià 35. 3a categoria: 1° Netto Andrea Torricella Cavaglià 40, 2° Netto Guido Conti Biella Betulle 39. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 38, 1° Seniores Franco Dallazzi Biella Betulle 37.

Le gare questa settimana inizieranno giovedì con la terza tappa dell'AperiCup (9 buche Stableford categoria unica) che questa settimana, per chi lo desidera, avrà il seguito della grigliata (aperta a tutti) a seguire. Il weekend si inaugurerà sabato 31 luglio con la trasferta a Gressoney per il match di ritorno dell'annuale interclub vs il Gc Gressoney (nell'ambito del Trofeo Gant By Monique). Domenica si tornerà a Cavaglià per la Ferro 9 Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) circuito con finale nazionale, dove alla consegna dello score è prevista una degustazione di eccellenze toscane. Dopo la premiazione rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.