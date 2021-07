Calcio, Chiavazzese cala il tris di conferme

La Chiavazzese é lieta di annunciare ufficialmente la permanenza in maglia blu-cremisi dei centrocampisti: Gregorio Tiani, Nicolò Rizzato e Giacomo Dondi. I tre giocatori faranno parte della rosa di mister Glauco Pertel nella stagione sportiva 2021/22.

Gregorio Tiani, classe 2001, in prestito dalla società bianconera de La Biellese, offre alla linea mediana blu-cremisi molta classe e qualità vista la sua raffinatezza tecnica e la visione di gioco elevata. Nicolò Rizzato, classe 1989, é il mastino di centrocampo. Con i suoi "quattro polmoni" é un motorino inesauribile, capace di spezzare le trame di gioco avversarie con estrema semplicità. Esperto mediano, Nicolò é un valore aggiunto per questa rosa: esempio dentro e fuori dal campo per i più giovani.

Giacomo Dondi, classe 1998, é un centrocampista totale. Con la sua altezza é in grado di calamitare tutti i palloni che gravitano dalle sue parti e, la sua tecnica, gli permette di gestirli nei migliori dei modi, compiendo sempre la scelta giusta.

Gregorio Tiani, cervello del centrocampo blu-cremisi: "Sono felicissimo di prolungare la mia permanenza qui alla Chiavazzese, con un gruppo di giocatori ed un allenatore che conosco molto bene. Siamo già tutti carichi e per questo non vedo l'ora di ripartire con questa avventura e la speranza é quella di disputare un campionato di vertice... chissà che non ci togliamo altre belle soddisfazioni! Infine, ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto qui e spero di contraccambiare nel migliore dei modi".

Nicolò Rizzato, fonte inesauribile e preziosa: "Non ho dovuto neanche pensarci un secondo sul fatto di restare qui a Chiavazza. Qui é un ambiente bellissimo e ci sono tutti i presupposti per fare bene. So il valore dei miei compagni e dello staff tecnico e qui posso tranquillamente dire che quest'anno se ne vedranno delle belle. Ringrazio il DS Acquadro e la società per avermi riconfermato”.

Giacomo Dondi, simbolo di forza e tecnica: "Sono molto contento di questo rinnovo in maglia blu-cremisi e sinceramente non ho avuto alcun dubbio nel momento in cui mi sono ritrovato a decidere se accettare la proposta. Qui si sta troppo bene, é come essere a casa, non manca nulla. Già dal primo giorno in cui ho messo il piede qui dentro mi sono sentito a mio agio con tutti miei compagni e con il mister. Voglio ringraziare tutta la società ed il DS Acquadro per aver risposto ancora una volta su di me la fiducia. Sono pronto a lottare in campo per questa maglia”.