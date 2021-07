Prosegue la rassegna "Jazz Open Air" a Candelo organizzata dal Biella Jazz

Prosegue la rassegna "Jazz Open Air" al Torchio di Candelo organizzata dal Biella Jazz Club, per giovedì 29 luglio alle 21,30 è attesa la cantante brasiliana Sabrina Mogentale Marques con il suo Trio de Janeiro, formato da Gilson Silveira alle percussioni e Fabrizio Forte alla chitarra.

Sabrina Mongentale, cantante figlia d’arte dotata di gran sensibilità e esperienza e insieme al suo trio propone un repertorio che rispecchia il brasile nel suo migliore periodo musicale, dove i compositori e cantautori nazionali hanno dato il meglio di se e hanno contribuito a consacrare la musica brasiliana nel mondo. Nella lista brani figurano autori come Sivuca, Adoniram Barbosa, Tom Jobim, Noel Rosa, Chico Buarque e tanti altri e ritmi come la bossa-nova, samba, forro e ijexa sono la base della serata. Un nuovo viaggio in sud america tra i successi che hanno fatto grande e universale la musica brasiliana nel mondo, anche attraverso gli intrecci con la musica italiana.

Fabrizio Forte

Chitarrista poliedrico e insegnante di chitarra da molti anni, studia jazz e si diploma contemporaneamente in chitarra classica. Varie e diversificate le sue esperienze musicali. Durante il suo percorso musicale collabora e fonda varie realtà musicale eterogenee tra le quali: Il quintetto di tango argentino Hugo Frencia Quintet, il trio Lick-samba col quale rilegge Bob Marley attraverso il Brasile, il duo di musica brasiliana Xamegoe il duo di Choro “Choro na manga” e il trio di choro “Chocochoro”. Tra le collaborazioni Ricordiamo Beppe Nicolosi, Giovanna Gattuso, Simon Papa, Gilson Silveira, Roberto Taufic, Antonio Santoro, Stefano Risso, Simone Bosco, Marco Ruviaro, Deborah Nurchis, Giulia Firpo, Filippo Gambetta, Marco Moro e altri. Si specializza in musica popolare Brasiliana e in chitarra 7 corde (strumento utilizzato nella musica strumentale brasiliana chiamata “Choro”).



Gilson Silveira

è un percussionista brasiliano nato ad Ipoema, nello stato del Minas Gerais, che si è stabilito da molti anni in Italia. Ha collaborato con moltissimi artisti italiani e star internazionali del calibro di Anna Torroja e Miguel Bosé con cui ha registrato un Dvd live.

In Brasile ha lavorato in tour con successi teatrali di Chico Buarque di Hollanda e José Neto, con cantanti come Titane, Maurizio Tizumba, Marcos Buzana e tanti altri.

In Europa ha lavorato fra gli altri con Chande, Marcella Bella, Franco Mussida, Tullio De Piscopo, Dom Um Romao, Giobbe Covatta, Flavio Boltro, Sergio Caputo, José Feliciano, Laura Fedele, Pitura Freska, Linea C, Mau Mau, Massimo Colombo.

Ha all’attivo due album a suo nome.