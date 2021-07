Corradino tace in consiglio e le opposizioni abbandonano l'aula

All'annuncio formale da parte sindaco Claudio Corradino delle dimissioni dell'ex assessore Davide Zappalà, con l'acquisizione delle deleghe da parte dello stesso primo cittadino, si è acceso il consiglio comunale di oggi, martedì 27 luglio. Ad accendere la miccia l'ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza Dino Gentile, il quale ha chiesto alla presidenza del consiglio che l'assemblea discutesse del mancato arrivo a Biella, unico capoluogo del Piemonte, dei finanziamenti per la riqualificazione urbana della città.

“E' successo un cataclisma politico – ha dichiarato Gentile – vogliamo sapere perchè non prendiamo un quattrino dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Fuori da quest'aula c'è stata una manifestazione di protesta, la città è in lutto. Chiediamo una riunione dei capigruppo”. A quel punto sospensione della seduta per la capigruppo, che ha deciso di discutere il tema di cui si parla in città da tre giorni.

Ha ripreso il dibattito lo stesso Dino Gentile: “Mi meraviglia che il sindaco non parli per spiegare nella sede che rappresenta tutti i cittadini perchè tutte le altre province piemontesi hanno ottenuto un finanziamento medio di 20 milioni di euro e Biella 0. Soldi destinati alla rigenerazione del territorio urbano che avrebbero cambiato il volto della città. Ridicole le dichiarazioni del primo cittadino che si assume la responsabilità politica, perchè un sindaco deve essere informato giornalmente di cosa succede nella sua amministrazione, e deve chiedere una rendicontazione puntuale: questa è responsabilità politica. La amministrazione Corradino ha fatto un'altra figuraccia, ma questa volta è gravissima ed evidenzia una mancanza di leadership: il sindaco si è dimostrato incapace di amministrare e deve dirci cosa è successo”. Paolo Robazza ha rincarato la dose: “Il sindaco parla sui giornali e non qui, nell'aula del consiglio comunale che rappresenta la città ed i cittadini. Il giudizio, dopo 2 anni di amministrazione, è inqualificabile”.

I rapporti tesi proprio tra Lega e Fratelli d'Italia sono la chiave politica di quello che è successo per Andrea Foglio Bonda: “L'alleanza Lega-Fratelli d'Italia è arrivata al capolinea. Questo è un fallimento della giunta Corradino e di tutta l'amministrazione comunale di cui facciamo parte, anche noi opposizioni. Abbiamo fallito ed ora chiediamo alla giunta un cambio di passo”. Di mancato rispetto al consiglio ha parlato anche il capogruppo del Partito Democratico Valeria Varnero: “Questi atteggiamenti del sindaco sono uno schiaffo alla città ed ai consiglieri. Con questo mancato finanziamento, è probabile che ci saranno nuove tasse per pagare il programma triennale dei lavori pubblici".

Sono seguiti gli interventi dei capigruppo di maggioranza, Livia Caldesi di Fratelli d'Italia, che ha dichiarato l'appoggio esterno alla giunta Corradino. Da Perini (Forza Italia) ed Ercoli (Lega) pieno appoggio al sindaco "con l'invito a guardare avanti e rimboccarsi le maniche per ottenere nuovi finanziamenti da ulteriori bandi". Insoddisfatti degli argomentazioni esposte dai gruppi di maggioranza, e di fronte al persistente silenzio del sindaco, i gruppi di opposizione hanno lasciato l'aula non discutendo i tre punti all'ordine del giorno della seduta, che hanno chiuso l'assemblea in una ventina di minuti.

Domani ulteriori approfondimenti sul consiglio comunale di Biella, con dichiarazioni.