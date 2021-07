Proteste fuori dal Sociale, Pizzi: “Giunta Corradino non ha visione di futuro, grave ciò che è accaduto (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

“È assurdo e grave quello che sta accadendo. A rimetterci però saranno solo i cittadini biellesi”. A ribadirlo con veemenza, qualche ora fa, Alessandro Pizzi di Onda Verde Biella, in occasione della manifestazione di protesta organizzata fuori dal Teatro Sociale Villani, sede del consiglio comunale che al momento sta dibattendo sulle interrogazioni della minoranza.

Vestito come un operaio edile con tanto di megafono, Pizzi ha lanciato il suo j'accuse contro l'amministrazione Corradino: “La mancanza di finanziamenti di questo tipo è a dir poco epocale. Si potevano portare fondi importanti per rilanciare la città e riprendere mano a progetti importanti lasciati da anni nei cassetti. Stiamo assistendo ad una debacle senza precedenti. Assistiamo ad una giunta che, come detto anni fa in campagna elettorale, non ha una visione di futuro e di sviluppo. Speriamo che vadano a casa e che si possa tornare a votare per dare al comune di Biella l'amministrazione che si merita”.