Presidio Pd fuori dal Sociale, tuona De Lima: “Tutti a casa, ne abbiamo fatte di figure in giro per l'Italia” (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

“Di figure barbine in giro per l'Italia ne abbiamo fatte a sufficienza, devono andare a casa”. È un fiume in piena Rita De Lima: la delusione è palpabile e si avverte ad ogni singola parola pronunciata nel discorso della segretaria provinciale del Partito Democratico, presente insieme a sindacati e forze politiche d'opposizione al presidio organizzato fuori dalle porte del Teatro Sociale Villani di Biella, in concomitanza coi lavori del consiglio comunale.

“È inaccettabile che il Biellese sia l'unica provincia del Piemonte a non aver presentato alcun progetto – tuona De Lima – Si è persa un'occasione unica: è grave ciò che è accaduto, specialmente a fronte delle difficoltà che la città sta vivendo. Basti pensare al calo demografico o le difficoltà economiche legate alla pandemia. Ho letto che non si è avuto tempo. È da un anno che se ne parla e siamo qui per stigmatizzare ciò che è avvenuto. Il danno provocato non può essere liquidato al gioco dello scaricabarile o al rimpallo delle responsabilità. Tutti devono andare a casa”.

Sulla stessa linea d'onda il capogruppo Valeria Varnero, affiancata dall'ex assessore ai Lavori Pubblici Sergio Leone: “Il piano e le idee che avevamo in mente erano chiare. Per qualcuno evidentemente no. Questo era un bando specifico che si portava dietro ulteriori finanziamenti. Bastava presentare un progetto pilota e si poteva beneficiare di ulteriori fondi. La partita era molto ampia”.

Per il responsabile lavoro del Pd biellese Rinaldo Chiola “la maggioranza oggi non c'è più: Corradino è un gigante dai piedi d'argilla e Fratelli d'Italia ha staccato la corrente ma non ancora la spina. È incompatibile appoggiare all'esterno una maggioranza e non avere assessori in giunta. È un controsenso che va chiarito”. Infine un messaggio alla coalizione di liste civiche: “Invitiamo Gentile e Biella al Centro a prendere una posizione concreta per ciò che si sta delineando in consiglio comunale”.