Lega Biella: “Mai si è dibattuto e stati edotti da Zappalà su riqualificazione ospedale vecchio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Relativamente al piano di riqualificazione urbana della città di Biella, che non è il Recovery Plan per cui il Comune di Biella ha inviato al ministero svariati progetti bensì un bando interministeriale, mai nelle riunioni di maggioranza si è dibattuto in merito, né i consiglieri tutti sono mai stati edotti dall’assessore Zappalà dell’idea di riqualificazione dell’ospedale vecchio.

Pertanto, questo voluto silenzio non ha potuto garantire né un supporto complessivo né un serio confronto costruttivo fra il gruppo Lega e il proponente dell’iniziativa, perché altrimenti gli avremmo subito indicato che oltre a tale progetto si sarebbe dovuto inserire nel bando anche, per esempio, il progetto CORO, la sistemazione del piazzale del mercato, il rifacimento di via Italia e - non ultime - le opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche.

Come gruppo Lega prendiamo atto della decisione di Fratelli d’Italia di sostenere esternamente questa maggioranza, certi che il programma elettorale sarà sempre votato da loro perché espressione di una scelta comune e, allo stesso tempo, rimarchiamo come i consiglieri della Lega siano i primi ad essere rammaricati e dispiaciuti dalla mancata partecipazione al bando. Tuttavia, riteniamo che ora sia il momento di rimboccarci le maniche ancora di più, guardando agli altri progetti che abbiamo ben chiari e che intendiamo portare a termine assieme ai nostri alleati nel rispetto del programma elettorale e soprattutto della cittadinanza”.