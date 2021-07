Italia Viva Biella critica su Corradino: “Gestione imbarazzante, solo dimissioni possono ridare dignità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Biella si riscopre ad essere l'unica provincia del Piemonte a non avere presentato un piano per il PNRR, e non introitare quindi nemmeno un euro per la riqualificazione urbana. Emerge evidente a tutti l'incapacità politica e amministrativa della coalizione di destra che governa Biella di un sindaco incapace di cogliere la più grande (se non unica) occasione che si sia mai presentata per il territorio, e che non si ripeterà. A farne le spese sono (di nuovo) i cittadini/contribuenti della città, in termini di servizi e di imposte. Italia Viva Biella stigmatizza e critica questa gestione imbarazzante della cosa pubblica, che speriamo essere l'epilogo di un'avventura durata anche troppo, e ritiene che solo le dimissioni del sindaco possano ridare almeno una parvenza di dignità”.