Biella al Centro: “Totale disapprovazione nell’operato di governo cittadino imbarazzante”

"La sciagurata vicenda della mancata presentazione di progetti al bando nazionale per la rigenerazione urbana, con la perdita di decine di milioni di euro che sarebbero potute confluire nelle magre casse del Comune di Biella, rivela ancora una volta, in modo più che evidente, la totale inadeguatezza e incompetenza del sindaco Claudio Corradino alla guida di una Giunta in stato confusionale. Il mancato raggiungimento di un obiettivo così strategico per la città – si pensi all’urgente bisogno di interventi sul vecchio ospedale, sugli edifici storico-industriali di via Carso e su tanti altri contesti urbani – ci induce ad esprimere totale disapprovazione nell’operato di un governo cittadino penosamente imbarazzante".