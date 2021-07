Pregi e difetti delle lampade a sensori

Nel novero dei prodotti illuminanti che stanno conoscendo un grande successo sul mercato meritano di essere citate senza alcun dubbio le lampade a sensori, apprezzate non solo per il consistente risparmio energetico che sono in grado di garantire, ma anche per la tecnologia radar molto innovativa di cui sono dotate. Per essere certi di comprare il prodotto più giusto per le proprie esigenze, in ogni caso, è essenziale riconoscere il tipo di sensore integrato che si trova nella lampada che si ha in mente di acquistare.

I sensori di movimento

I sensori di movimento, come il loro nome lascia intuire, sono dispositivi per mezzo dei quali si ha la possibilità di rilevare i movimenti entro un raggio di azione ben preciso. I sensori a raggi infrarossi, indicati anche con la sigla PIR, sono progettati e realizzati per rilevare la temperatura in un luogo chiuso. Nel momento in cui una persona entra in quell’ambiente, si verifica in automatico una variazione di temperatura, per effetto della quale la luce si accenderà da sola. La sensibilità termica che è alla base di questa tecnologia è al tempo stesso un pregio e un difetto, nel senso che a volte le lampade a sensori possono entrare in funzione anche nel caso in cui non si verifichi alcun movimento.

Gli interruttori crepuscolari: caratteristiche e funzionamento

Un’altra tipologia di sensore che merita di essere conosciuto è il sensore crepuscolare. Si tratta di una soluzione grazie a cui si può aumentare il comfort visivo, ed è facile intuirne il motivo: gli interruttori crepuscolari, infatti, sono in grado di rilevare la quantità di luce naturale di un certo contesto, così che la luce possa accendersi da sola, e in maniera graduale, nel momento in cui il livello di luminosità viene giudicato non adeguato, come succede quando inizia a far buio nel tardo pomeriggio o di sera.

Le proposte di Lampada Diretta

Lampada Diretta è il marchio su cui puntare quando ci si accinge ad acquistare lampade per ambienti esterni o interni. Il suo catalogo mette a disposizione una grande varietà di soluzioni, dalle lampadine alogene alle lampade a scarica, passando per le lampadine a basso consumo e le lampade al neon; il fiore all’occhiello è rappresentato, in ogni caso, dalle soluzioni per l’illuminazione led. La sede di Lampada Diretta si trova nei pressi di Eindhoven, ma il marchio ha uffici anche in Francia, in Germania e a Taiwan. La responsabilità nei confronti dell’ambiente passa anche attraverso la scelta di soluzioni tecnologiche efficienti e in grado di ridurre i consumi: lo dimostrano i prodotti in vendita sul sito web di Lampada Diretta.

I sensori e l’illuminazione per esterni

La necessità di una adeguata illuminazione per esterni è condivisa tanto dai singoli consumatori quanto dai contesti commerciali o industriali: in tutti i casi, lo scopo è quello di poter contare su standard di sicurezza elevati. Grazie all’illuminazione per esterni si ha l’opportunità di usufruire di una eccellente visibilità, scongiurando il rischio di intrusioni da parte di malintenzionati: la luce è sempre un deterrente più che efficace. Ecco, allora, che i faretti led da esterno e in generale le lampade con sensori crepuscolari o di movimento possono essere sfruttati per illuminare i vialetti, i giardini, i parcheggi e i garage, ma anche l’ingresso di casa.

I sensori nei locali indoor

Ovviamente i sensori si prestano a essere utilizzati non solo negli spazi esterni, ma anche nei locali al chiuso. Si pensi, per esempio, agli ambienti di lavoro, dalle fabbriche ai magazzini, passando per i supermercati. È notevole il livello di comodità che viene assicurato dalle plafoniere led a sensori, grazie a cui è possibile contenere in maniera consistente i consumi e soprattutto gli sprechi di energia. A essere illuminata è unicamente l’area interessata, e comunque la luce resta attiva unicamente per il periodo di tempo voluto. In pratica, ogni volta che qualcuno si sposa all’interno del luogo di lavoro, entrano in funzione unicamente le luci di cui c’è bisogno per assicurare la migliore visibilità possibile.

Le lampade crepuscolari in casa

Va detto, però, che le lampade crepuscolari non sono così diffuse per le applicazioni interne, anche se riscuotono un certo successo negli uffici. Un esempio fra i tanti è quello dei pannelli led con driver DALI integrato: dopo che sono stati collocati nei pressi delle finestre offrono l’opportunità di modulare il livello di luminosità in base a quanta luce c’è in un ambiente. In questo modo, l’illuminazione garantita è di alta qualità, e in più il risparmio di energia è notevole.