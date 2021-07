A 23 anni Lisa realizza il suo sogno: apre Estetispa, il centro estetico con la Spa dedicato al benessere

Il sogno di Lisa, 23enne biellese intraprendente e dinamica, finalmente si è avverato. Sabato 24 luglio è stato inaugurato Estetispa, il salone dedicato all’estetica e al benessere a cui Lisa ha dedicato tutta se stessa.

“Ho sempre voluto fare questo lavoro, fin da quando ero ragazzina” racconta la giovane titolare, entusiasta del suo nuovo spazio “A 16 ho frequentato la scuola d’estetica e a 18 ho cominciato subito a lavorare nel settore; non ho mai avuto alcun dubbio su quello che volevo fare nel mio futuro e, dopo non pochi sacrifici, finalmente posso dire a me stessa “Lisa, ce l’hai fatta!””

Nell’arredare il salone, ogni cosa è stata pensata al dettaglio; anche il nome, Estetispa, non è stato lasciato al caso. Lisa ha voluto creare un luogo magico che si occupasse della cura della persona sia a livello fisico, attraverso trattamenti estetici professionali, sia a livello mentale, con una SPA che aiuta a far ritrovare il proprio benessere dopo gli stressanti periodi lavorativi.

“Volevo creare un angolo di totale relax che aiutasse le persone a rigenerarsi” spiega Lisa “Per me è molto importante che chi si affida al centro si dimentichi delle ansie quotidiane e che trascorra qualche ora in completa armonia. Il mio obbiettivo è proprio far star bene corpo e mente”.

Estetispa possiede tutti i canoni per potersi definire un centro estetico all’avanguardia. Lisa, infatti, si è impegnata a inserire trattamenti professionali innovativi che lei stessa ha studiato in maniera approfondita: dalla dry pedicure giapponese, all’epilazione con il metodo brasiliano, oltre che trattamenti viso e corpo su misura per qualsiasi necessità.

Per quanto riguarda la SPA, in un ambiente suggestivo e stimolante, ci si potrà rigenerare nel calore del bagno turco, abbandonarsi tra gli aromi degli oli essenziali e scoprire gli effetti benefici della cromoterapia; ma anche sperimentare diversi tipi di massaggi, come quello olistico, ayurvedico o rilassante, che sapranno regalare al corpo un momento di totale abbandono.

“Quello che amo del mio lavoro è il rapporto umano che si crea, vedere che le persone tornano per affidarsi a me; mi piace dare sollievo ai clienti e fornire loro sempre risultati concreti” conclude Lisa “Per me non è solo un lavoro, è la mia passione; e questa passione la voglio trasmettere a chiunque ci sceglierà per il suo benessere”.

Estetispa si trova a Biella in via San Giuseppe Cottolengo 14/o;

Tel: +39 346 578 4855

Facebook: clicca qui.