Dal Nord Ovest – A fuoco capannone abbandonato nelle campagne

Nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, i Vigili del Fuoco si sono portati in località Trino Vercellese per un incendio avvenuto in un capannone abbandonato. Giunti sul posto, le squadre hanno trovato un intenso fumo provocato da masserizie abbandonate all’interno. L'intervento è valso allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.Sul posto la Polizia locale.