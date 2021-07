Solidarietà all’Isola in fiamme, Su Nuraghe: “Aiuto alla Sardegna incendiata”

Il Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" di Biella è vicino alla gente sarda che sta vivendo questo drammatico momento. Abbiamo tutti negli occhi le immagini apocalittiche degli incendi che stanno devastando l'Isola e non possiamo rimanere inerti di fronte a questa sciagura. La Sardegna è in ginocchio. Leggiamo sui social, “bruciano boschi, campi, animali, aziende e abitazioni. Vanno in fumo lavoro, sacrifici, certezze di migliaia di Sardi”.

Per questa ragione, Su Nuraghe ha avviato una raccolta di fondi, aperta a tutti coloro che vorranno testimoniare la loro vicinanza alla popolazione colpita. Le donazioni potranno essere effettuate tramite versamento sul conto bancario intestato a Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" (IBAN IT93J0609022303000000157495 aperto presso Biverbanca o sul Conto corrente postale 12892113), specificando nella causale: “Aiuto alla Sardegna incendiata”. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà per le comunità colpite da questo terrificante incendio. A nome delle popolazioni colpite, il Circolo ringrazia tutto coloro che, tangibilmente, faranno sentire la loro presenza.