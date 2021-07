Rapporto Zoomafia 2021, a Biella 40 procedimenti e 16 indagati

Il Rapporto Zoomafia 2021, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, alla sua ventiduesima edizione, analizza lo sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità nel 2020, e ha il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.

I dati delle Procure

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2020, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali

Per il Piemonte le risposte sono arrivate da 8 Procure Ordinarie su 9 (non ha risposto la Procura di Vercelli). Per quanto riguarda l’ambito territoriale delle Procure che hanno risposto questa è la situazione:

Alessandria: in totale nel 2020 sono stati registrati 54 procedimenti con 25 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono diminuiti del -18%, passando da 66 a 54, mentre il numero degli indagati è diminuito di poco meno del -4%, passando da 26 a 25.

Asti: in totale nel 2020 sono stati registrati 52 procedimenti con 26 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono diminuiti del -12%, passando da 59 a 52, e il numero degli indagati del -10%, passando da 29 a 26.

Biella: in totale nel 2020 sono stati registrati 40 procedimenti con 16 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono aumentati del +74%, passando da 23 a 40, mentre il numero degli indagati è rimasto invariato, 16.

Cuneo: in totale nel 2020 sono stati registrati 84 procedimenti con 24 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono aumentati del +15%, passando da 73 a 84, mentre il numero degli indagati è aumentato del +9% passando, da 22 a 24.

Ivrea: in totale nel 2020 sono stati registrati 82 procedimenti con 29 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono aumentati del +12% passando da 73 a 82, mentre il numero degli indagati è diminuito del -29%, passando da 41 a 29.

Novara: in totale nel 2020 sono stati registrati 32 procedimenti con 14 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono aumentati del +14%, passando da 28 a 32, mentre il numero degli indagati è diminuito del -22% passando, da 18 a 14.

Torino: in totale nel 2020 sono stati registrati 157 procedimenti con 72 indagati. Rispetto al 2019, i fascicoli sono diminuiti del -2%, passando da 160 a 157, e gli indagati aumentati del +1% circa, passando da 71 a 72.Verbania: in totale nel 2020 sono stati registrati 29 procedimenti con 23 indagati. Non sono disponibili i dati relativi al 2019 per un confronto.

Nel 2020, come dato reale, nell’ambito territoriale di 7 Procure piemontesi su 9 che hanno fornito dati sia per il 2019 che per il 2020, rispetto al 2019, c’è stato un aumento del +4% dei procedimenti penali per reati a danno di animali, e una diminuzione del -8% del numero degli indagati.

“Si registra un dato regionale in controtendenza rispetto a quello nazionale che riflette una flessione dei reati accertati del -3% che riteniamo sia una conseguenza dell’emergenza e della relativa chiusura - osserva Troiano. - Qui abbiamo un aumento del +4% delle denunce, segno che le attività di denuncia non sono mancate, nonostante il periodo funesto, mentre la diminuzione del numero degli indagati è in linea con la tendenza nazionale”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale (sottolineiamo che si tratta di una proiezione e non di dato reale, e come tale suscettibile di imprecisioni) si può stabilire che nel 2020 nella regione sono stati registrati circa 585 fascicoli (circa il 6,32% di quelli nazionali), con un tasso di 13,31 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e circa 250 indagati (circa il 4,73% di quelli nazionali), con un tasso di 5,69 indagati ogni 100.000 abitanti. È opportuno precisare che i dati analizzati sono relativi a tutti i reati a danno di animali, anche a quelli comuni, ovvero commessi da singoli e non solo a quelli attribuibili a gruppi organizzati.

Nel corso del 2020 l’attività operativa svolta in Piemonte dai Carabinieri Forestali, Comandi Carabinieri per la Tutela Forestale, Biodiversità e Parchi, nell’ambito della Tutela della Fauna (randagismo, norme contro il maltrattamento di animali, caccia e fauna, pesca, trasporto di animali, CITES), ha portato, per quanto attiene agli illeciti penali, all’accertamento di 122 reati, alla denuncia di 94 persone e all’esecuzione di 69 sequestri penali. Per violazioni amministrative, invece, sono stati accertati 511 illeciti per un totale di 249.476,79 euro di sanzioni comminate, ed eseguiti 6 sequestri amministrativi.

“In Piemonte nel corso degli anni sono stati registrati diversi reati riconducibili a gruppi organizzati, come il traffico di cuccioli, i combattimenti tra animali, il traffico di fauna selvatica ed esotica, le scommesse clandestine – afferma Troiano. - Ricordiamo che nel mese di maggio 2020, nell’ambito dell’operazione ‘Mani in pasta’, inchiesta che ha fatto luce sull’ascesa criminale di alcuni esponenti della famiglia mafiosa Fontana in seno a Cosa nostra, tra le varie attività delittuose, per la parte che ha interessato i destinatari dei provvedimenti restrittivi in provincia di Torino, compariva anche il condizionamento di gare ippiche presso alcuni ippodromi situati in altre regioni”.

Si legge nella Relazione della DIA: “Nel contesto è stata eseguita n. 1 misura restrittiva nei confronti di un palermitano domiciliato a Torino presso la convivente, indagato per associazione di tipo mafioso, estorsione e violenza privata, nonché a carico di n. 3 fantini domiciliati in provincia, accusati di truffa aggravata dal metodo mafioso”. (Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’ attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio – giugno 2020).