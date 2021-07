ColOratoriAmo a Valle Mosso, decretati i due vincitori

Lunedì scorso, all’interno dei festeggiamenti della Festa Patronale di S. Eusebio, sono stati premiati i disegni vincitori del contest creativo “ColOratoriAmo”, organizzato dagli Animatori dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso. “Siamo rimasti particolarmente colpiti - affermano i giovani organizzatori - dalle rappresentazioni inviateci dagli 11 artisti, non solo sotto il profilo artistico, ma anche dal punto di vista del significato e dei valori sottostanti.

Proprio per questo, cercheremo di diffondere tali disegni, non solo nelle nostre Parrocchie, per saper apprezzare quanto di “bello” viene condiviso nell’arte. L’Oratorio è un luogo vissuto da bambini, ragazzi e famiglie ed è bello che ciascuno lo possa sentire come “casa”. Abbiamo pensato di proporre il contest, aprendolo alla Comunità intera, e, ora che si è concluso, ci sentiamo soddisfatti e gioiosi dell’esperienza”. La giuria indipendente era composta da 5 membri: Don Mario Foglia Parrucin, Parroco delle 3 Parrocchie di Valle Mosso, Ilaria Sereno, Dirigente dell’IC Valle Mosso-Pettinengo, Giorgia Mitidieri, in rappresentanza degli Animatori ed infine Simone Gaia e Marco Tallia, due giovani genitori scelti per le loro competenze in ambito ludico ed educativo. Il giudizio, secondo i criteri dell’originalità, della creatività, dell’estetica e della significatività del tema, è stato espresso dai giurati liberamente e senza pregiudizi, non conoscendo le generalità dei partecipanti.

Il disegno che ha avuto il punteggio maggiore è stato “Oltre il muro” realizzato da Jacopo Cusinato che ha così spiegato la sua opera: “spesso davanti a noi troviamo ostacoli che sembrano muri insormontabili. Essi però si possono abbattere con forza di volontà, dedizione, passione, solidarietà e altruismo. Bisogna sempre cercare di seminare il bene per poter mettere nuove radici”. Si è invece aggiudicato il secondo posto “ColordiLana”, l’opera realizzata dai ragazzi del S.A.I. di Valdilana. Tale rappresentazione prende ispirazione dai tessuti colorati del continente africano (tessuti Wax) ed esprime i temi dello scambio e del legame interculturale, attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali differenti. Gli altri partecipanti sono stati: Laura Marampon, Desiree Zallu, Rebecca Crocco, Leonardo Tumiatti, Alessandro Guano, Maddalena Nicola, Edoardo Scarangella e Sabina Fornasiero.

“Un grande ringraziamento - conclude Don Mario - agli 11 partecipanti che con impegno, creatività ed originalità hanno voluto donarci un germoglio di arte e di colore, così come agli Animatori dell’Oratorio che hanno seguito questa iniziativa. Nei prossimi mesi i due disegni vincitori saranno realizzati sui muri del campetto dell’Oratorio, concludendo così le opere di restyling dei locali. Speriamo vivamente di poter diffondere comunque tutti gli elaborati e di poter ripetere tali iniziative per camminare insieme come una piccola grande famiglia”.