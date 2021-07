Il nordic secondo me

“Il nordic walking per me è soprattuto sensazioni. Prepararsi con calma e partire, guardare frammenti di strada che percorri spesso con occhi nuovi, la possibilità di ritagliarsi uno spazio di silenzio, respirare forte e godersi il sole, la luce e il verde intenso.





Ma c’è altro, le bacchette diventano parte di te, come un’estensione che ti permette di ritrovare equilibrio, aprire le spalle e alzare lo sguardo, smettere di guardare la punta dei tuoi piedi e cercare le nuvole.

Quell’equilibrio che molto spesso questo corpo “ingombrante” non mi permette di trovare, ma non solo, è come se alleggerissero, mi permettono di trovare una scioltezza che fatico a trovare in un altro modo, come se quell’allineare tutto facesse si che anche una parte più profonda possa trovare il suo spazio.

Quasi come quando sono in bici. Quasi.”

Erica Fre - Fase di Volo.

Per seguire il progetto Fase di volo: link a: https://www.facebook.com/fasedivolo

Grazie a Erica per questa condivisione. Cogliamo ogni giorno le opportunità per prenderci cura di noi stessi.

Il Nordic Walking è un valido aiuto per il nostro benessere.

Barbara Bertinazzi – tecnico ortopedico Ortopedia Pozzato