Maltempo, a Valdilana una frana in frazione Rovella: si allunga l'elenco dei disagi e dei danni

Continua ad aggiornarsi, giorno dopo giorno, l'elenco dei danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Biellese lo scorso weekend. A Valdilana, a causa delle forti piogge, si è verificata una frana sulla strada che sale in frazione Rovella, presso la Municipalità di Valle Mosso. Sono intervenuti fin da subito i Vigili del Fuoco per lo spostamento della pianta e in seguito un impresa è stata inviata dal Comune. La strada è stata riaperta al pubblico già dal pomeriggio di ieri, 26 luglio.

“A causa dell'allerta meteo – scrive il Comune - chiediamo di prestare attenzione dal primo mattino del 26 luglio, e per le successive 18-24 ore, per via delle forti precipitazioni e temporali come raccomandato dal Dipartimento della Protezione Civile”.