Fiera a Viverone, salta la cena in piazza Agorà per maltempo

Doveva essere un giorno di festa ma il maltempo ha rovinato il programma della Fiera di Viverone, in programma per la giornata odierna nelle vie del centro storico. Il Comune informa la popolazione che, a causa delle avverse condizioni metereologiche previste per stasera, la cena organizzata dall'associazione Vita Tre in piazza Agorà è posticipata a martedì 3 agosto.