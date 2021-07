Convegno sul codice rosso, il bilancio del segretario SAP Biella Bruno Barone FOTO

Si è svolto sabato 24, presso la sala Auditorium di Città Studi, il primo convegno biellese sul Codice Rosso, la legge che tutela le donne vittime di violenza domestica. Evento organizzato in congiunzione dal Sindacato Autonomo di Polizia e il MIS, il Sindacato Italiano Militari Piemonte e Valle D’Aosta. Hanno partecipato anche il questore, l’ex senatrice Favero, l’assessore Bessone, l’associazione “Non sei sola”, la Croce Rossa e le forze dell’ordine.

“La tematica è molto sentita sul territorio – dichiara il segretario SAP Bruno Barone – e la partecipazione è stata elevata. Sono arrivati molti segnali di gradimento. Sono soddisfatto”. Il convegno si è aperto con l’intervento dell’avvocato penalista Carmelo Scialò che si è concentrato sugli articoli che compongono il Codice. L’avvocato Silvia Lorenzino, vice presidente dell’associazione E.M.M.A., ha proseguito consapevolizzando l’auditorio circa il bisogno di informazione per le vittime di violenze. Ha poi proseguito il segretario Barone raccontando in dettaglio l’approccio delle forze dell’ordine durante il primo intervento, in cui la priorità è quella di capire le problematiche dell’ambiente domestico e la gravità della situazione.

In chiusura il docente Lino Grandi si è concentrato sulla necessità di un cambiamento culturale di fondo; la parola è poi passata a Luigi Capra segretario generale del MIS Piemonte e Valle D’Aosta. Ma gli appuntamenti biellesi non finiscono qui. È già in programma per novembre un secondo incontro, questa volta incentrato sul codice rosa, la legislazione che disciplina il primo contatto con il soggetto debole.