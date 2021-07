Brianco, Salussola Ambiente E’ Futuro torna in piazza

Salussola Ambiente E’ Futuro torna in piazza contro il centro raccolta amianto incapsulato di regione Brianco.

Il comitato manifesterà domani sera, 28 luglio, durante il consiglio comunale di Salussola convocato per le 21: “Noi saremo lì, sotto al municipio, a sollecitare che l'amministrazione si impegni a compiere azioni incisive e rapide”.

Una della azioni di cui parla Ambiente E’ Futuro è il ricorso al TAR contro l’autorizzazione della Provincia di Biella che ha autorizzato il progetto “Abbiamo saputo – continua il comitato - che la minoranza consigliare di Salussola Nel Terzo Millennio – ha presentato una mozione per impegnare il sindaco di Salussola a fare ricorso al giudice amministrativo, muovendosi in tempi ben definiti: dare l'incarico quando mancano solo più 40 giorni sarebbe una missione palesemente suicida”.

Al momento la mozione non è inserita nell’ordine del giorno del consiglio. “Non sappiamo se la mozione sarà inserita, - dichiara Salussola Ambiente E’ Futuro - perchè la convoca del consiglio è arrivata prima che uscisse la determinazione che autorizza la discarica. Considerato il grandissimo allarme che si è creato tra i cittadini, contiamo sul fatto che il sindaco voglia dare immediate risposte chiare e certe ai suoi cittadini preoccupati, che non si tiri indietro dal confronto e che quindi integri l'ordine nel giorno come è sua facoltà fare”.