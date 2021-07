"Tante anime sofferenti si sono riunite il 24 luglio per difendere la LIBERTA’" Una lettrice scrive

HORROR VACUI. Ferocemente. Da ieri sto ferocemente sperimentando quanto sia difficile resistere a questa tentazione, a questo terrore del vuoto, scrivendo troppo e a sproposito.

Provo il desiderio di gettare in pasto al mondo il groppo che da più di un anno abita stabilmente le gole della nostra (per fortuna unita) famiglia e di tante altre persone che infettano con la gravissima colpa di avere la capacità e la volontà di viaggiare su binari paralleli di informazione.

Vorrei, vorrei davvero riempire pagine e pagine come a creare un’opera con particolari dettagliati a rivelare tutti i sentimenti, le emozioni, le informazioni affastellate in un anno e mezzo tra paure, rabbie, pianti e infine FORZA, TANTA FORZA! I miei studi classici sicuramente mi consentirebbero di destreggiarmi con l’ars oratoria, ma le mie energie sarebbero sprecate dal momento che il punto focale non è un sincero duello argomentativo sulle ali del pensiero celato “Vinca il migliore!”, sperando che il migliore sia in grado di difendere la Verità. E una su tutte è inconfutabile, regna una grande confusione.

Banale quindi precisare che i dubbi (per non parlare di certezze) sollevati da molti siano legittimi e frutto di faticose ricerche, studi, riflessioni, confronti e ragionamenti. Questa spinta mediatica all’omologazione, all’assenza di differenziazione in tutti gli ambiti, questo pensiero unico contro il pensiero critico… al punto da liquidare in “modo politico” tante anime sofferenti che si sono riunite ieri 24 luglio per difendere un unico diritto, la LIBERTA’.

Evento politico?

E’ così scarsa ormai la capacità argomentativa o, in alternativa, di informarsi in modo corretto, al punto da liquidare una manifestazione così importante come evento politico di destra?

Per S. Agostino, alla base della menzogna c’è la voluntas fallendi, a cui spesso si sovrappone la voluntas nocendi.

Dunque, menzogna o superficialità’? In entrambi i casi non avremmo ammissione di colpa.

Sono una madre di famiglia, sposata con tre figli, laureata in Psicologia e Psicoterapeuta. Non sono mai stata tesserata a nessun partito politico. Sono fedele ai miei principi e se non li vedo rispecchiati da un partito a cui ho dato fiducia non ho nessun problema a cambiare rotta. Perché sono LIBERA DENTRO.

E’ mia ferma convinzione che ieri in ogni parte di Italia ci siano stati Jamboree (sì, sono stata tanti anni negli scout) di destra, centro, sinistra, di vaccinati e non vaccinati, grandiosamente accomunati dall’incommensurabile consapevolezza che ognuno ha il diritto di vivere da CITTADINO LIBERO.

La manifestazione si è svolta con la solita tranquillità biellese, senza danno alcuno, solo uno-due brevi cori volgari da stadio che ho prontamente soffocato sul nascere. Ecco a voi la sottoscritta mamma fascista, razzista, no-vax e omofoba.

Con l’augurio che presto ci si sappia elevare verso consapevolezze immense, frutto di riflessioni profonde ed articolate che di sicuro non possono svilupparsi continuando a procedere per categorie, liquidando ogni confronto con etichette che impoveriscono sia culturalmente sia dal punto di vista neurologico le nostre future generazioni… la ricchezza lessicale non è puro esercizio di erudizione, è la coscienza di ciascuno dentro la propria storia personale inglobata nella Storia di uomini che il linguaggio perpetua, tramanda e trasforma.

Ad maiora!

Valeria Solouki