Vallanzengo, salvi dalla bufera ma con un forte bisogno di ripartire

Vallanzengo esce decisamente bene dal weekend di maltempo con solo qualche pianta caduta sulla strada e nessun danno di grave entità. La situazione, come conferma il vicesindaco Paolo Zegna, è abbastanza tranquilla rispetto agli altri Comuni.



Le difficoltà con cui questo comune si sta scontrando sono diverse: mancanza di eventi e bassa partecipazione; anche la Pro Loco non naviga in buone acque e rischia di chiudere.

Non mancano però le idee e i progetti, in primis la ripresa dei giochi intercomunali: “Questa iniziativa coinvolge 12 Comuni e viene organizzata una volta all’anno – racconta il vice Zegna – purtroppo in questo periodo non si è potuta fare ma contiamo di ripartire al più presto”. L’idea è quella di riunire il comitato a settembre e studiare un piano d’azione per la prossima stagione.



Al momento le attività principali sono condotte dall’associazione “La natura è maestra” che organizza delle vere e proprie mini gite nel bosco per i bambini. In attesa della ripartenza dei percorsi in bicicletta e i giochi invernali (ora in fase di valutazione).



Una menzione speciale va all’ambulatorio che, nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta di servizi affiancando al medico di base un’ozonoterapista e una nutrizionista.