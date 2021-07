Occhieppo Inferiore: pochi danni ma grandi problemi con fognature ed elettricità

Il maltempo di ieri, 25 luglio, non ha risparmiato Occhieppo Inferiore anche se non si registrano gravi danni ad oggetti o persone, ma molti problemi relativi alle fognature andate in pressione che hanno causato l’allagamento di case e cantine, soprattutto a sud del paese.

A mettere a dura prova i cittadini anche anche la mancanza di elettricità per 182 famiglie, dalle 7 del 25 mattino alle 3 del 26 notte.

La sindaca Monica Mosca dichiara: “Per quanto riguarda l’elettricità, con cui abbiamo sovente problemi in caso di eventi atmosferici di grande portata, ho avuto un incontro proprio martedì scorso con il referente d’area. Enel dichiara che il problema non è l’allagamento della cabina, ma ancora non sanno quale sia” - e continua - “Hanno fatto degli interventi in questi ultimi mesi, ma è evidente che non siano stati risolutivi. A questo punto, se non bastano avvisi, pec ed incontri, non ci resta che prendere in seria considerazione un’apertura per la raccolta firme dei cittadini colpiti spesso dal black out, sicuramente un’azione congiunta con la Provincia di Biella in cui sono consigliera, e prendere seriamente in considerazione le vie legali”.

Gli eventi atmosferici di queste ore erano segnalate come un’allerta gialla e non arancione come poi si sono palesate, “ma in Italia non siamo preparati a questi cambiamenti climatici” spiega la sindaca “dobbiamo trovare il modo di abbassare le temperature per rimettere a posto il clima”.