Insieme per Mongrando: "A Mongrando non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B"

Riceviamo e pubblichiamo:

Nella notte di domenica 11 luglio, in via Graglia, un albero di dimensioni ragguardevoli è caduto sulla strada. Purtroppo non è la prima volta che accade in questi anni, poiché i terreni a bordo strada non vengono manotenuti come sarebbe necessario e non vengono eseguiti il taglio e la potatura delle piante. Dunque, con piogge intense come quelle delle prime settimane di luglio c'è una buona probabilità che il terreno possa franare e un albero cadere sulla strada. Non è la prima volta che solleviamo la questione.

Avevamo già presentato un'interrogazione a fine 2019, sollecitando un intervento diretto da parte del Comune per rimuovere questa situazione di pericolo. Siamo stanchi di dover intervenire nuovamente sul tema e quindi abbiamo presentato una mozione che pensiamo sia risolutiva e speriamo sia accolta: o l'amministrazione si impegna a far rispettare l'ordinanza che pone in capo ai proprietari dei terreni a bordo strada l'obbligo di tagliare le piante pericolanti, oppure l'amministrazione si impegna a eseguire ciclicamente questi interventi in sostituzione dei proprietari e poi a rivalersi su di essi.

A loro la scelta sulla strada che ritengono più agevole da percorrere, ma non è più accettabile che rimangano immobili rispetto a questa situazione. Finora, fortunatamente, le piante sono crollate di notte e nessuno si è fatto male, ma se dovesse accadere di giorno potremmo non essere altrettanto fortunati. I cittadini dell'Arale hanno il diritto di uscire di casa senza temere che un albero sfondi il tetto delle loro auto e l'amministrazione deve avere il coraggio di intervenire nei confronti dei proprietari dei terreni a bordo strada, anche se è impopolare, perché la sicurezza dei cittadini dell'Arale è più importante del consenso: l'Arale è una frazione con pochi abitanti, ma a Mongrando non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Oltre a questa mozione, che auspichiamo davvero possa dare la scossa a un'amministrazione poco attenta rispetto a questa problematica, nel corso del consiglio di questa sera discuteremo anche una nostra interrogazione a proposito dello stato della piazza coperta di San Lorenzo, che richiede alcuni interventi di manutenzione a proposito dei quali vogliamo conoscere le intenzioni della giunta. Inoltre, abbiamo presentato un'altra mozione per richiedere che l'amministrazione coinvolga l'Istituto comprensivo di Mongrando al fine di richiedere delle gemme del cosiddetto “Albero di Falcone”, nel contesto di un progetto del Ministero per la Transizione ecologica e dell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di educare alla legalità e di ricordare la memoria del giudice Falcone, eroe della lotta alla mafia.