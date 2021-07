Ronzani su giunta Corradino: “È al capolinea, Biella ha bisogno di nuove idee per ripartire”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La giunta Corradino è giunta al capolinea. Nessuno, neanche coloro che non avevano avuto alcuna fiducia nei suoi confronti, avrebbero potuto immaginare che Sindaco e giunta sarebbero entrati in crisi così rapidamente.

La questione riguardante la mancata presentazione del progetto per poter accedere ai finanziamenti per la riqualificazione urbana, di cui tutte le altre città hanno invece beneficiato, è soltanto l'ultima in ordine di tempo. E' la più grave perché il danno che ne avrà la città è molto grave che viene privata di risorse importanti che avrebbero potuto essere utilmente impiegate per contrastare la crisi.

Biella è una città in declino, tutti gli indicatori lo dimostrano. Sarebbe ingeneroso (e non giusto) attribuirlo soltanto a questa Amministrazione, altri ci hanno messo del loro. Ma Corradino e la sua giunta hanno dato prova di insipienza e di manifesta incapacità e di non avere un'idea della città. In un momento come questo l'assillo principale di dovrebbe dedicare gran parte del suo tempo alla ricerca di risorse, pubbliche e private, per contrastare il declino e avviare una fase di crescita. In questo caso non si è stati neppure capaci di intercettare e utilizzare risorse che erano già disponibili. Corradino, ritenendo di compiere un nobile gesto, si è assunto per intero la responsabilità di ciò che è accaduto non rendendosi conto che ha dichiarato una ovvietà perché le responsabilità sono sempre di chi guida l'amministrazione, cioè sue.

Basta questo per certificare il fallimento della sua Amministrazione che rappresenta uno ostacolo allo sviluppo della città. La crisi che abbiamo di fronte è molto di più della crisi di un Sindaco e della sua giunta. Biella per ripartire ha bisogno di nuove idee e di una nuova classe dirigente. In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci di un " disimpegno" di Fratelli d'Italia consapevole dell' immobilismo che caratterizza l'amministrazione di cui peraltro ha fatto parte. L'obbiettivo è di "tirarsi fuori" rispetto ad una situazione politico-ammiministrative che col passare dei mesi diventa sempre più insostenibile.

Domani vi sarà il Consiglio Comunale. È auspicabile che il Corradino spieghi cosa è successo e che della proposta di una diversa attribuzione delle deleghe, di un eventuale rimpasto di giunta e della ipotesi di dar vita ad una nuova maggioranza senza Fratelli d'Italia di cui si vocifera in queste ore si discuta alla luce del sole e nella sede istituzionale del Consiglio. I cittadini hanno il diritto di sapere, Corradino e i gruppi consigliari hanno il dovere di spiegare”.