Lista Civica Corradino: “Piena fiducia al sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione alla situazione verificatasi in questi giorni in seno alla Città di Biella, la scrivente Lista Civica Corradino Sindaco, nelle persone di Domenico Gallello e Corrado Neggia, esprime il più forte e profondo dissenso per i fatti maturati. Pertanto la Lista Civica Corradino Sindaco, nel prendere atto del passo indietro responsabile dell'Assessore Davide Zappalà, rinnova la piena fiducia al sindaco Claudio Corradino, al quale ribadisce altresì pieno e largo sostegno, con la certezza che tra le strategie in atto e quelle in elaborazione, possa essere smaltita quella che è una grande delusione per l'intera cittadinanza e chiaramente per noi stessi".