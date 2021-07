Biella senza soldi dal Recovery Fund, Rita de Lima: “Corradino ha fallito e deve andare a casa”

“Inqualificabilità” è il termine che la segretaria provinciale del Partito Democratico, Rita de Lima, utilizza per commentare il fatto che la città di Biella, a differenza di tutti gli altri capoluoghi piemontesi, non riceverà alcun finanziamento dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, il cosiddetto Recovery Fund.

“Formalizzeremo a breve una richiesta di dimissioni – annuncia De Lima – contro questa giunta che non si confronta con le opposizioni, che si limita a presenziare sui giornali, in perenne litigio tra i partiti che la formano, e che si fa ricordare soltanto per le sue figuracce, a cominciare dall'inginocchiamento di Corradino a Salvini durante l'ultima campagna elettorale”.

Questo mancato finanziamento, secondo la segretaria Dem, è un'atto di grave incapacità: “Biella non ha ricevuto finanziamenti non perchè non ne siamo meritevoli, ma perché non sono stati presentati progetti da parte di questa giunta capace soltanto di lamentare mancanza di personale in comune, e incapace di fare sinergia per ottenere finanziamenti e riqualificare il territorio. Sono 2 anni che raccontano fanfaronate, hanno fallito e devono andare a casa”.

La critica di Rita de Lima ricomprende gli esponenti biellesi del centrodestra a livello regionale e nazionale: “In Regione il Biellese ha due assessori ed un consigliere che non hanno aiutato il territorio. Questi signori devono assumere le loro responsabilità ed andare a casa”.

Infine, De Lima ricorda le iniziative del PD sul Recovery Fund: “Sono mesi che lamentiamo il fatto che nessuno se ne stava occupando, che nessun stava facendo sinergia. Abbiamo inviato l'Onorevole Enrico Borghi a parlare dei criteri del PNRR e i nostri consiglieri regionali ne hanno chiesto conto al centrodestra che governa il Piemonte. Ma, la nostra giunta a Palazzo Oropa non si confronta con le opposizioni”.