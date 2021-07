Leonardo De Grandi kart e rally &. Co

Nel decimo appuntamento di campionato kart sport circuit disputatosi ad Ottobiano sulla pista South park Milano grande prestazione per il piccolo portacolori della scuderia Rally & co Leonardo De Grandi. Dopo una faticosa giornata spesa alla ricerca di un set up ottimale trovato solo per la finale (in qualifica e gara uno settimo assoluto e terzo di categoria) Leonardo a suon di sorpassi ai danni dei avversari è riuscito a conquistare il primo posto di classe e quinto assoluto dietro soltanto a piloti di categorie superiori. Una gara in crescendo questa volta per la gioia del team Ghidella e degli onnipresenti genitori Luca e Giada tifosissimi del loro piccolo campione.