“STARTS4Water”, quando l’arte offre soluzioni per affrontare le sfide idriche regionali in Europa

È stato lanciato un bando rivolto ad artisti che offrirà ai selezionati dieci residenze in sei diversi luoghi, dando il via a una serie di processi collaborativi che genereranno progetti che sensibilizzeranno e offriranno soluzioni concrete per le sfide idriche regionali in Europa. Ogni residenza affronta una diversa sfida di gestione dell'acqua specifica area e si riferisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (nello specifico gli SDGs 6 e 14).



Due residenze sono previste a Cittadellarte:

Esplorare le relazioni delle persone con fiumi e torrenti e I s istemi fluviali come indicatori del cambiamento climatico e del suo impatto entrambe rivolte ad artisti che siano in grado di interagire con esperti di diverse discipline e di tradurre idee sviluppate in ambito scientifico in progetti artistici con un impatto sulla società.



Il bando chiude il 30 agosto, spero sia possibile dare visibilità sulle vostre pagine al progetto. Il responsabile del progetto è disponibile per chiarimenti e materiali aggiuntivi.

