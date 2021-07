Investe un giovane, lo insulta e non si ferma a soccorrerlo

Sarebbe di circa 10 giorni la prognosi del giovane rimasto investito nella serata di ieri, 25 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, un 17enne residente in città stava attraversando la strada, in via Pietro Micca, sulle strisce pedonali quando è stato lievemente urtato da un'auto in transito.

Inoltre, il conducente lo avrebbe anche insultato e non si sarebbe fermato a soccorrerlo. Il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Indagano sull'accaduto gli agenti di Polizia per risalire al più presto all'identità dell'uomo alla guida.