L' improvvisa scomparsa di Alessandro Campagnoli a soli 60 anni

Ha lasciato senza parole e tanto sgomento l' improvvisa scomparsa di Alessandro Campagnoli sabato 24 pomeriggio . La notizia e trapelata sul ns territorio e non solo attraverso i social e i tanti amici che lo conoscevano .Alessandro era una persona buona cordiale e molto socievole. oltre a essere un grande professionista stimato e ricercato da molte aziende. Un ricordo particolare del Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali dove Alessandro era iscritto da tantissimi anni e svolgeva all'interno di esso mansioni particolari e complesse, "ricordo Alessandro non solo come collega di grande valore ma anche come un amico di sempre, pronto a dare consigli preziosi e sempre a fianco nei momenti decisivi - continua il Presidente del. Ordine Borsetti - la notizia mi e arrivata appena un ora dopo che ci eravamo sentiti telefonicamente per organizzarci e partecipare di li a poco a un evento di ringraziamento per una donazione che l Ordine aveva fatto in tempi di Covid..

Purtroppo il destino ha voluto portarlo da un altra parte lasciando un dolore incolmabile a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, a Valeria e alle sue amatissime figlie Arianna e Martina. Sarai sempre nei nostri cuori...Da lassù veglia su di noi... Ciao Alessandro..