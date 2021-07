Serghei Tvetcov, il campione di Wildlife Generation a Biella per sostenere l’ecologia

Ciclismo, passione ed impegno civico e sociale. Sono queste le parole che meglio descrivono la figura e l’attività di Serghei Tvetcov, 32 anni e professionista da 12. Una vita trascorsa sulle due ruote tra gare internazionali e dedizione alla causa ambientale ed ecologica.



L’attività sportiva di Serghei inizia sin dalla tenera età nel suo paese d’origine, la Moldavia: “Quando ero piccolo nelle scuole avevamo le diverse divisioni sportive – racconta l’atleta – mi hanno messo in mano una bici per vedere come andavo e da lì non ho più smesso”.



Da qui in poi la sua carriera decolla e, passando per i campionati nazionali, approda nel resto del mondo. Androni Giocattoli, Jelly Belly, United Healthcare, Sapura e Floyd’s sono alcuni dei team per cui Serghei ha gareggiato durante questi 12 anni di professionismo in cui non sono mancati i risultati e le soddisfazioni, tra i più significativi: 1° classificato al campionato nazionale rumeno; 1° posto al tour di Korea; top 3 nella Colorado pro challenge.



Si giunge così al 2021, l’anno in cui il percorso del ciclista incontra quello del team di Wildlife Generation, gruppo sportivo americano attivamente impegnato per la salvaguardia dell’ambiente: “La politica della squadra – ci dice Serghei – è quella di lasciare un segno, oltre alla semplice partecipazione sportiva. Vogliamo mandare un messaggio per un mondo più pulito”.



Il campione moldavo sarà presente a Biella dove, collaborando con News Biella ed EGB Evergreenbike, parteciperà ad un’iniziativa di pulizia e protezione dell’ambiente.