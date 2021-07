Calcio: Chiavazzese, Sassi e Giglio rinnovano

La Chiavazzese '75 rende noto ufficialmente che nella stagione sportiva 2021/2022, gli attaccanti Alessandro Sassi e Michael Antonio Giglio vestiranno nuovamente la casacca blu-cremisi.

Alessandro Sassi, classe 1996, arriva da una stagione strepitosa conclusa con 5 reti in Promozione in appena quattro presenze all'attivo. Bomber puro capace di intravedere la porta in qualsiasi posizione; letale sotto porta ed un incubo per le difese avversarie.

Michael Giglio, anche lui della stessa classe di Sassi, ha collezionato 4 presenze in campionato fornendo numerosi assist e mettendo a referto un gol. Per lui si tratta della sesta stagione consecutiva all'ombra del campanile di Piazza XXV Aprile ed, in tutte queste stagioni, ha sviluppato una maturazione calcistica invidiabile.

La Chiavazzese ha il privilegio, da due anni ormai, di avere in rosa due giocatori del calibro di Sassi e Giglio: capaci di complementarsi a vicenda trovando l'intesa con uno sguardo. Insieme hanno avuto anche la gioia di vivere l'emozione indelebile della conquista della Coppa Piemonte. Ora per loro si prospetta un'altra stagione fianco a fianco e, siamo certi, di vederne delle belle.

Alessandro Sassi: attaccante di razza e assoluto protagonista della scorsa stagione...

"Ho scelto la Chiavazzese, ancora la passata stagione, per svariati motivi; qui mi trovo bene, mi trattano bene e mi sento come a casa mia. La Chiavazzese è composta da un bellissimo gruppo formato da giocatori giovani, umili e con tanta voglia di crescere e vincere. Sono contentissimo di partecipare al campionato di Promozione e, già da ora, ho tantissima voglia di ricominciare questa avventura entusiasmante. Gli obiettivi sono li stessi: vincere e... segnare! Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno fortmente voluto qui in blu-cremisi e spero vivamente di contraccambiare la loro fiducia. Sono certo che ce la metto e ce la metteremo tutta! Forza Chiavazza!"

Michael Giglio: il funambolo di Chiavazza è carico per la stagione che incomincerà a brevissimo...