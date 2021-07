Tromba d'aria a Vigliano, Vazzoler: “Un evento indescrivile, chiederemo lo stato di calamità”

Sedici persone evacuate dalle proprie case, di cui 7 si trovano in albergo, tre condomini con tetto scoperto, alberi sradicati, auto danneggiate, strade chiuse perchè ostruite da pali piegati e recinzioni divelte.

Ecco come si presenta Vigliano Biellese a due giorni dalla tromba d'aria di sabato 24 luglio. “Una situazione drammatica. – commenta il sindaco Cristina Vazzoler - Sabato sono intervenuta insieme alla Protezione Civile di Vigliano ed ai tecnici comunali ed abbiamo assistito ad una tromba d'aria di indescrivibile potenza. Emblematici alcuni alberi su via Milano che sono stati tagliati a dieci centimetri dalla base, come se fosse stata utilizzata un ascia o una motosega. Abbiamo fatto un primo sondaggio dei danni, ritenendo necessario mettere in sicurezza gli edifici colpiti rimuovendo i tetti: è infatti da sabato che contattiamo le imprese specializzate”.

Il maltempo ha risparmiato gli edifici pubblici. ”Soltanto all'interno della scuola media sono volate delle lastre di un tetto scoperchiato. - spiega Vazzoler – I danni riguardano edifici residenziali. Sette persone, senza parenti o amici che li potessero ospitare, hanno saputo dai Vigili del Fuoco che casa loro era inagibile alle 2 di notte e quindi sono andati in albergo . Queste persone dovranno rivalersi dei danni a livello privato, ma la nostra amministrazione è a disposizione per trovare altre sistemazioni”.

La tromba d'aria ha tranciato molti alberi e ne ha lasciati altri pericolanti. “La situazione più grave è in viale Rimembranza, - dichiara il primo cittadino - dove sono stati abbattuti 5 alberi che si aggiungono a quelli estirpati 15 giorni fa, quando a Vigliano ci fu un semi uragano di entità più lieve del della tromba d'aria di sabato. Per quanto riguarda gli alberi pericolanti provvederemo ad abbatterli”.

Newsbiella ha chiesto al sindaco Vazzoler perchè non è stato attivato il coordinamento della Protezione Civile Territoriale per prepararsi al nubifragio: “A Vigliano c'è un gruppo di Protezione Civile del paese. Sottolineo però che sabato è stata comunicato allerta gialla, che significa lieve entità di maltempo, e che in tanti casi passati di allerta gialla non ha neanche piovuto”.

Il Coordinamento territoriale di Protezione Civile si avrà sicuramente per quanto riguarda la richiesta di stato di calamità: “Il primo passo è stato fatto dal vice presidente della Provincia di Biella Ramella Pralungo, che ha sentito l'assessore regionale Gabusi. Il prossimo sarà un incontro tra i comuni di Vigliano, Valdengo, Quaregna-Cerreto e Candelo in cui ci confronteremo per capire come gestire la situazione e dopodiché partiremo con la conta dei danni”.