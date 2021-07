Sanità, ecco quando sarà lo sciopero nazionale del personale di 24 ore

Si comunica che la Regione Piemonte ha trasmesso circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Prot. n. 26201del 19.07.2021 - con la quale viene data informazione che l’Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero generale nazionale del personale del settore della sanità di 24 ore dalle 8 del 30 luglio alle 8 del 31 luglio. Si rende noto, pertanto, che in tali giornate potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.