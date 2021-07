ASL Biella, incremento delle preadesioni alla vaccinazione e buona partecipazione all’open night di Lessona

Si conferma anche per il territorio dell’ASLBI un incremento significativo di preadesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini: tra venerdì 23 e sabato 24 luglio sono state in tutto 915 e nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio 2021, se ne sono aggiunte altre 739. Rispetto agli stessi giorni della settimana precedente, l’aumento sfiora infatti il raddoppio: lo scorso fine settimana erano state 464 e lunedì scorso circa 350.

E' proseguita a ritmo sostenuto nel fine settimana anche l’attività vaccinale, con un totale di circa 3.250 somministrazioni tra venerdì 23 e domenica 25 luglio, a cui vanno aggiunte quelle dell’ “open night” di Lessona dove, nonostante il maltempo, si sono registrati oltre cento accessi a serata per un totale di 324 nuove prima vaccinazioni, tra cui circa il venti percento di ragazzi appartenenti alla fascia 12-15 anni, accompagnati dai loro genitori.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione del personale sanitario e amministrativo dell’ASLBI e alla disponibilità del Comune di Lessona, ha infatti incontrato l’interesse dei partecipanti alla manifestazione “Summer Festival Show”, agevolando le famiglie che per impegni di lavoro su settimana avrebbero avuto più difficoltà ad accompagnare i loro figli. Ad oggi, 26 luglio 2021, le dosi complessivamente somministrate sono 176.469 di cui 97.647 prime dosi (66,24% della popolazione totale su dati demografici Istat al 31-12-2019) e 78.822 seconde dosi (53,47%).

Ripartizione vaccinazioni eseguite per fasce d’età: 16-19 anni: 44,99% e 22,83% seconde dosi 20- 29 anni: 53,18% e 32,05% seconde dosi 30-39 anni: 51,00% e 39,59% seconde dosi 40-49 anni: 56,03% e 47,63% seconde dosi 50-59 anni: 66,12% e 57,48% seconde dosi 60-69 anni: 73,65% e 51,26% seconde dosi 70-79 anni: 81,15% e 69,60% seconde dosi 80-89 anni: 87,06% e 83,80% seconde dosi 90+ anni: 77,23% e 72,08% seconde dosi Le prenotazioni in programma per domani, martedì 27 Luglio, sono 1.228: 209 a Candelo, 285 presso il punto vaccinale di Banca Sella e 687 presso Biverbanca, 47 in Ospedale (il totale non tiene conto delle vaccinazioni in accesso diretto).

Il maggior numero di appuntamenti è per i richiami della fascia d'età 16-29 (418), per le seconde dosi degli over 60 (399), e per quelle degli over 70 (180). Si ricorda che per il personale della scuola, per gli over 60 e per i ragazzi nella fascia d’età 12-19 anni è prevista la possibilità di effettuare la vaccinazione ad accesso diretto negli orari di apertura dei punti vaccinali dell’ASLBI.

RICOVERI COVID: 4 pazienti ricoverati, di cui 0 in terapia intensiva, 0 in terapia semintensiva, 4 in media/bassa intensità. Ieri 0 dimessi al domicilio.