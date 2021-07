Andorno Micca, ecco il pannello informativo per l'allerta meteo. Crovella: “Se ne valuta un altro in centro paese”

Ad Andorno Micca è stato installato e messo in funzione il nuovo pannello informativo per gli allerta meteo.

“Era un progetto in cantiere da qualche tempo e finalmente lo abbiamo realizzato – spiega il sindaco Davide Crovella - Il pannello informativo sulle allerte meteo va ad aggiungersi agli altri strumenti di divulgazione dei bollettini della Protezione Civile riguardanti i rischi idrogeologici, oltre al sito istituzionale e alla app comunale le allerta saranno comunicate anche da questo pannello posto all'ingresso del paese in posizione strategica. La spesa è stata di circa 3000 euro più un piccolo canone annuale per la gestione informatica, i comandi al pannello vengono trasmessi da remoto attraverso un apposito portale. In pratica, arriva il bollettino di allerta meteo dalla Protezione Civile e immediatamente lo riportiamo sul pannello. Una divulgazione capillare e celere delle allerta è peraltro prevista dall'art.12 comma 5 del DL 1/2018 e, come amministrazione, abbiamo ritenuto indispensabile dotarci di tutti gli strumenti per ottemperare a ciò. Stiamo peraltro già valutando di predisporre almeno un altro pannello in centro paese”.

Il primo cittadino ha inoltre aggiunto: “Un'ulteriore tassello al piano riguardante la sicurezza è stato messo, siamo soddisfatti ma continueremo a lavorare sul tema".